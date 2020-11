Conte: “Atteggiamento sbagliato, fatti opposti alle parole”

Antonio Conte Inter

Antonio Conte è consapevole dell’atteggiamento errato dei suoi uomini. Durante Inter-Torino la squadra non ha adottato il giusto approccio per oltre un’ora. Ora starà a lui lavorare per modificarlo. Ecco le sue parole raccolte da “90° minuti” su “Rai 2”.

ATTEGGIAMENTO – Antonio Conte critica l’atteggiamento avuto dalla sua squadra durante Inter-Torino. E promette che interverrà per far comprendere ai suoi uomini come modificarlo. Soprattutto in vista della sfida contro il Real Madrid (mercoledì alle 21.00): una partita che non si può sbagliare. Ecco le sue parole: «Non abbiamo avuto l’atteggiamento di una squadra che è feroce, che vuole azzannare l’avversario fin dal primo minuto. Siam partiti a parole a voler fare questo tipo di situazione, poi i fatti si sono rivelati totalmente opposti. Penso di avere dei ragazzi intelligenti, dei calciatori che sanno riconoscere che viene meno qualcosa. Il compito mio è di far capire a prescindere, a volte col bastone a volte con la carota, quando bisogna cambiare atteggiamento».