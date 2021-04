Danilo sulla Super League: «Minacce UEFA e FIFA per niente piacevoli!»

Danilo ha espresso la sua opinione sul progetto Super League, che vedeva coinvolta anche la Juventus, oltre a Inter e Milan. Il giocatore bianconero – ai microfoni di “Sky Sport” – non usa mezzi termini per esprimere ciò che prova nei confronti di UEFA e FIFA

CAMBIAMENTO NECESSARIO – Danilo non è né pro né contro la Super League, ma è convinto che un cambiamento nel calcio post Covid-19 sia necessario: «Se 12 club hanno creato questo nuovo progetto, evidentemente hanno visto che serve qualche cambiamento. Non so se poteva essere un cambiamento giusto, ma è normale parlare di qualcosa per salvare il calcio, perché il Covid-19 ha colpito diversi settori della vita, calcio compreso». Poi, sulle minacce avanzate da UEFA e FIFA, afferma: «Io penso che se la UEFA fosse stata così preoccupata per i calciatori, non ci avrebbe fatto viaggiare e giocare così tanto. Posso dire che per me non è stato per niente piacevole essere minacciato così dalla UEFA e dalla FIFA».