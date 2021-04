Inter-Verona, Conte si affida alle certezze: un solo dubbio a centrocampo

Inter-Verona è la sfida che andrà in scena domenica alle ore 15.00 a San Siro, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Conte sa che i 3 punti sono fondamentali per avvicinarsi all’obiettivo finale e per riuscirsi si affida alle certezze. Possibile un cambio a centrocampo

STAFFETTA – Inter-Verona è la sfida che andrà in scena domenica alle ore 15.00, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. I nerazzurri primi in classifica, reduci da due pareggi consecutivi con Napoli e Spezia, mirano ai 3 punti per avvicinarsi il più possibile all’obiettivo finale. Antonio Conte potrebbe effettuare qualche cambio rispetto all’ultimo match, ma senza stravolgere troppo la formazione tipo (vedi articolo). Al momento sembra prendere quota la staffetta a centrocampo tra Christian Eriksen e Stefano Sensi, già titolare nella sfida casalinga con il Cagliari, complice l’assenza di Nicolò Barella. Per il resto Conte si affiderà al solito undici, con la probabile riconferma di Ivan Perisic sulla corsia sinistra dopo l’ottima prova con lo Spezia.