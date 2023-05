Crisi Stankovic, divorzio con la Sampdoria? Ipotesi dimissioni − SM

La Sampdoria, dopo la pesante sconfitta subita ieri dalla Fiorentina, è sempre più vicina alla discesa in Serie B (vedi articolo). È crisi per il club blucerchiato e per Dejan Stankovic che, secondo SportMediaset, sarebbe intenzionato a dare le sue dimissioni.

POSSIBILITÀ DIMISSIONI − Per la Sampdoria e per Dejan Stankovic è crisi sempre più profonda. La sconfitta pesante, per 5-0 subita in casa della Fiorentina (vedi articolo), non ha fatto altro che alimentare il periodo nero vissuto dal club. E di rimando dal suo allenatore, ex giocatore dell’Inter. Secondo quanto riferito allora da SportMediaset, ci sarà oggi un incontro tra Stankovic e la società. Ed è sempre più probabile che arrivino già in giornata le sue dimissioni. Al suo posto, eventualmente, per terminare la stagione arriverebbe uno tra Angelo Palombo, già nello staff di Stankovic, e Felice Tufano, tecnico della Primavera blucerchiata.