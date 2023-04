Fiorentina dilagante in casa, ′manita′ pesante alla Sampdoria

La Fiorentina dilaga all’Artemio Franchi e vince contro la Sampdoria con il risultato di 5-0. La Viola di Vincenzo Italiano supera momentaneamente il Bologna e sale all’ottavo posto.

EUROPA – La Fiorentina dilaga all’Artemio Franchi, è netto il successo contro la Sampdoria. La squadra di Vincenzo Italiano supera gli avversari con il risultato di 5-0 e si candida prepotentemente per un posto in Europa. L’ottavo posto a quota 45 punti non vale niente, ma c’è ancora la questione Juventus in ballo e la speranza per la Viola è viva. La prima rete di oggi porta la firma di Gaetano Castrovilli su assist di Cristiano Biraghi al minuto 47. Nel secondo tempo, precisamente al 62′ e al 66′, Luka Jovic manda in porta due volte i suoi compagni Dodo e Alfred Duncan per i due gol valsi il 3-0. Christian Kouame chiude la serata di festa con il colpo del 4-0 al 76′. C’è ancora tempo però per la quinta rete di Aleksa Terzic al 90′. Si avvicina la retrocessione matematica per la Sampdoria, che si trova ultima in classifica a 17 punti a -10 dalla quartultima.