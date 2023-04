VIDEO – Fiorentina-Sampdoria 5-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Sampdoria, posticipo pomeridiano della trentaduesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 5-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



SENZA STORIA – Fiorentina-Sampdoria 5-0 nel posticipo pomeridiano della trentaduesima giornata di Serie A. La Fiorentina ritrova la vittoria dopo quasi venti giorni di digiuno. Per superare la resistenza della Sampdoria ormai spacciata i viola devono però aspettare il secondo minuto di recupero del primo tempo, quando su cross da sinistra Gaetano Castrovilli si coordina e di controbalzo col destro fa 1-0 con l’aiuto del palo. Da lì la ripresa è in scioltezza per la squadra di Vincenzo Italiano, che raddoppia al 62′ con Dodò dopo un tentativo di Luka Jovic. Il tris è al 66′, Jovic serve Alfred Duncan che entra in area e con un tiro deviato va a bersaglio. La Sampdoria sparisce dal campo, la Fiorentina non si ferma e segna ancora col secondo gol consecutivo di Christian Kouamé in Serie A, un diagonale davanti al portiere. A due minuti e qualche secondo dal 90′ Jovic serve Aleksa Terzic, controllo e tiro di punta per il pokerissimo. Occhio a possibili sviluppi sulla panchina della Sampdoria, con Dejan Stankovic che non esclude le dimissioni.

Video con gli highlights di Fiorentina-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.