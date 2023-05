Verona-Inter, scaligeri divisi in due gruppi: le indicazioni di Zaffaroni

Antivigilia di Verona-Inter, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. La squadra di Zaffaroni ha lavorato a due gruppi separati

REPORT − Mercoledì ci sarà Verona-Inter. I nerazzurri dopo le vittorie contro Empoli, Juventus (in Coppa Italia) e Lazio, sono a caccia del quarto successo consecutivo. I gialloblù di Zaffaroni hanno svolto, oggi, le seguenti attività: lavoro di scarico in palestra per chi è sceso in campo contro la Cremonese; attivazione tecnica, possessi e mini-partite per chi, invece, non è stato impegnato. Domani, martedì 2 maggio, è in programma la rifinitura tecnica.