Chiellini: «Scudetto? Fino a qualche giorno fa nemmeno quarti! Dybala…»

Chiellini sta lavorando per tornare a disposizione della Juventus il prima possibile. Il difensore bianconero, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parla delle sue condizioni fisiche ma anche della lotta scudetto e di Paulo Dybala, al centro di molti rumors di mercato che riguardano anche l’Inter (vedi articolo)

CONDIZIONI GENERALI – Giorgio Chiellini è lontano dai campi da un mese. Il capitano della Juventus, che a inizio aprile sfiderà l’Inter, fa il punto sulle sue condizioni: «Sto meglio, me la sono presa comoda. Ora sto lavorando da solo sul campo e nei prossimi giorni dovrei riaggregarmi piano piano con la squadra. La settimana è stata veramente buona quindi sono fiducioso nel recupero nei prossimi giorni. Un po’ il nostro percorso parte da novembre, dopo i primi mesi di adattamento e conoscenza e le Nazionali sudamericane che ci hanno colpito tanto, da novembre in poi, se escludiamo le sconfitte con l’Atalanta e con l’Inter all’ultimo secondo, abbiamo dato continuità e solidità. L’arrivo di Zakaria e Vlahovic ha dato entusiasmo a tutto l’ambiente. La squadra sta crescendo e dobbiamo continuare così».

PENSIERO UNICO – Chiellini, per quanto riguarda le chance scudetto, si schiera dalla parte di Massimiliano Allegri: «Io credo che bisogna essere realisti, è giusto che i tifosi sognino ma noi puoi pensarci ma ora bisogna essere realisti, pensare alla Sampdoria e guardare al fatto che fino a pochi giorni fa non eravamo nemmeno quarti. Mancano ancora tante partite, quello che dice Allegri non è voler nascondersi o dare pressione agli altri ma semplicemente essere equilibrati. Credo che sia una grande dote del mister, poi se le altre sbaglieranno e noi saremo tanto bravi lo vedremo. Ad oggi è un sogno che devono fare i tifosi, io non ho visto nemmeno il calendario onestamente».

CONTA IL CAMPO – Per finire Chiellini dice la sua su Paulo Dybala, al centro di molti rumors di mercato che accostano il suo nome all’Inter: «Dybala? Vi posso dire che oggi si è allenato, sta meglio, sta lavorando sodo per esserci e penso che questa sia una cosa molto importante. Contratto in scadenza? Io penso che ci si debba concentrare sul campo, che è la cosa più importante. Le altre situazioni si devono lasciare da parte, io e Messi abbiamo alzato trofei senza avere un contratto. Penso si possa far bene lo stesso. Il calcio moderno è questo e bisogna conviverci».