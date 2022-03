De Vrij solo dopo la sosta? Brozovic ‘attende’ Inzaghi per Torino-Inter – Sky

De Vrij deve alzare bandiera bianca per Torino-Inter e Inzaghi non sa ancora se riuscirà ad averlo prima della sosta. Come riportato da Sky Sport, il focus adesso è su Brozovic, che sta meglio del previsto e quindi potrebbe essere a disposizione già domenica

SITUAZIONE INFERMERIA – Solo domani Simone Inzaghi deciderà se “rischiare” Marcelo Brozovic nel weekend. L’impressione è che il centrocampista croato ci sarà, perché in una partita così importante è difficile farne a meno. E di certo l’Inter non ha un’alternativa credibile in rosa. Per questo è possibile che Brozovic stringa i denti. Più complicata la situazione di Stefan de Vrij, per il quale bisogna aspettare ancora qualche giorno prima di capire quando potrà rientrare. Oggi il difensore olandese ha lavorato a parte. Come riportato dal giornalista Andrea Paventi – inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile -, de Vrij resterà sicuramente fuori in Torino-Inter (vedi focus). Ed è ancora tutto da vedere se riuscirà a rientrare in tempo contro in Inter-Fiorentina della prossima settimana. Altrimenti se ne riparlerà solo dopo la sosta: si ripartirà da Juventus-Inter, sempre a Torino…