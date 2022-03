Bologna-Inter alibi non dei perdenti ma di chi ha paura di non vincere

Bologna-Inter è al centro dell’attenzione, soprattutto in questi giorni. Se ne parla solo adesso, perché evidentemente farlo a gennaio non serviva. E ne parla soprattutto chi è interessato alla lotta Scudetto, come se i tre punti in palio, congelati da oltre due mesi, siano davvero decisivi. A dieci giornate dalla fine della Serie A, la polemica è servita su un piatto di argento. La paura (delle vertigini) in vetta alla classifica è tornata protagonista

PARTITA FANTASMA – Le polemiche su Bologna-Inter fanno più notizia della partita stessa. Una partita che prima si sarebbe dovuta giocare il 6 gennaio ma – giustamente – non si è giocata per un motivo valido (focolaio COVID-19 in casa Bologna, ndr). E poi si sarebbe dovuta recuperare alla prima data utile, che ancora non c’è. E non c’è mai stata. Perché l’Inter con quattro competizioni in calendario – diventate tre dopo aver vinto la Supercoppa Italiana e solo due ora per via dell’uscita dalla UEFA Champions League – gioca ogni tre giorni da due mesi. E a dirla tutta, c’erano eccome le basi per far assegnare lo 0-3 a tavolino già da parte del Giudice Sportivo (vedi focus). La strategia utilizzata dai due club non fa altro che prolungare l’agonia ma è un rischioso precedente che nessuno ha voluto evitare in Serie A (vedi focus). Ed ecco le conseguenze.

Bologna-Inter madre di una paura comune

PAURA TRICOLORE – Su Bologna-Inter si sfidano le teorie più assurde. Roba da complottisti olimpionici. A cosa serve parlarne (solo) oggi? Fondamentalmente a nulla, perché per l’Inter – ancora in corsa pure in Coppa Italia – non è mai mancata occasione di recuperarla. E per il Bologna idem. L’unica funzione mediatica di Bologna-Inter è dar voce a chiunque. La Serie A non è di certo “falsata” o “irregolare” per una partita da recuperare. E nemmeno la lotta Scudetto. Ci sono altre quattro partite da recuperare. Addirittura due di Salernitana e Udinese (che lottano per non retrocedere in Serie B, ndr). Chi parla di Bologna-Inter cerca solo un alibi per giustificare un eventuale fallimento stagionale, che verrà ufficializzato solo a maggio ma è iniziato in estate. Non è la paura di perdere a far parlare, bensì quella di non riuscire a vincere ora che sembra davvero possibile. E vale anche per l’Inter, che almeno sta in silenzio in attesa di novità sulla trasferta di Bologna. A parlare, per ora, sono gli altri. E quell’asterisco (vedi focus) sui punti nerazzurri solo ora è diventato scomodo… Bologna-Inter vale sempre tre punti, comunque.