Dybala, non solo l’Inter alla finestra. Un club spagnolo avvia i contatti

L’Inter vuole continuare la corsa allo scudetto, il 20esimo della sua storia. I nerazzurri però pensano anche al mercato e il nome di Paulo Dybala è sempre un nome caldo. Le ultime notizie parlano di un ulteriore rinvio dell’incontro con la Juventus ma sull’argentino non c’è solo la squadra di Steven Zhang.

FINESTRA – L’Inter è alla finestra per Paulo Dybala. I nerazzurri tramite il proprio ad Beppe Marotta, hanno già avviato i contatti con l’entourage del giocatore. La Joya si doveva incontrare oggi con la Juventus per discutere il proprio rinnovo del contratto ma l’incontro è stato posticipato, ancora (vedi articolo). Sul calciatore argentino però non c’è soltanto l’Inter. Secondo il quotidiano spagnolo AS infatti, anche l’Atletico Madrid ha avviato i contatti con Antun, procuratore di Dybala. Il ds dei Colchoneros, Andrea Berta, stravede per l’argentino e negli ultimi mesi i colchoneros hanno avuto contatti con il suo enoturage. Già nel 2018 Atletico Madrid e Dybala si erano avvicinati con un incontro tra Simeone e l’argentino in un ristorante di Madrid. La concorrenza dunque, in caso di addio alla Juventus, sarà agguerrita. D’altronde, quando un giocatore come Dybala, andasse via a parametro zero…

Fonte: AS