Atalanta-Sampdoria, la Dea cade ancora! Quagliarella apre, Jankto chiude

Gian Piero Gasperini Atalanta

Atalanta-Sampdoria è la sfida che si è giocata alle ore 15.00, valida per la quinta giornata di Serie A. I nerazzurri di Gasperini cadono ancora in campionato dopo la sconfitta con il Napoli. Quagliarella guida i blucerchiati alla vittoria

CADUTA – Atalanta-Sampdoria è la sfida che si è giocata alle ore 15.00, valida per la quinta giornata di Serie A. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, reduci dalla vittoria in Champions League contro il Midtjylland e ancor prima dalla sconfitta con il Napoli in Serie A, cadono ancora contro i blucerchiati di Claudio Ranieri. Apre le marcature Quagliarella al 13′ e sempre lui, al 45′ fallisce l’occasione del raddoppio dal dischetto. Ci pensa Thorsby al 59′ a siglare la rete dello 0-2. All’80’ sussulto dell’Atalanta che accorcia le distanze con Zapata dagli undici metri. La Sampdoria però vuole vincere e al 92′ trova la rete dell’1-3 con Jankto su assist dell’ex Inter Keita Baldé.