Genoa-Inter (Serie A): le formazioni ufficiali! Ranocchia dal 1′, Hakimi no

Genoa-Inter tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 5ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Sfida in scena a Genova – presso lo Stadio “Luigi Ferraris” in Marassi – a partire dalle ore 18.00. La sorpresa è Ranocchia al centro della difesa. Confermato Eriksen titolare, Hakimi non rischiato dall’inizio. Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Inter

FORMAZIONE GENOA

GENOA (3-5-2): 1 Perin (C); 13 Bani, 2 C. Zapata, 5 Goldaniga; 18 Ghiglione, 11 Behrami, 47 Badelj, 65 Rovella, 99 Czyborra; 19 Pandev, 37 Pjaca.

A disposizione: 22 Marchetti, 32 Paleari; 14 Biraschi, 55 Masiello, 90 Dumbravanu; 16 Zajc, 21 Radovanovic, 24 Melegoni, 88 Pellegrini; 23 Destro, 61 Shomurodov, 70 Parigini.

Allenatore: R. Maran

FORMAZIONE INTER

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 36 Darmian, 22 Vidal, 77 Brozovic, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic; 6 de Vrij, 11 Kolarov, 42 L. Moretti; 2 Hakimi, 23 Barella, 44 Nainggolan, 46 Vezzoni, 48 Carboni; 49 Satriano, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte