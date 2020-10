Atalanta-Cagliari 5-2: ai sardi non basta la prima...

Atalanta-Cagliari 5-2: ai sardi non basta la prima rete di Godin

Condividi questo articolo

Diego Godin

Si è appena conclusa Atalanta-Cagliari, lunch match domenicale della quarta giornata del campionato di Serie A. Un’altra netta vittoria per la squadra di Gasperini che si è imposta per 5-2 sugli uomini di Di Francesco

Non si ferma la marcia dell’Atalanta che dopo Torino e Lazio travolge per 5-2 anche il Cagliari di Di Francesco. La squadra di Gasperini è travolgente nel primo tempo che conclude col punteggio di 4-1 grazie alle reti di Muriel al 7′ minuto, Gomez al 29′, Pasalic al 37′ e Zapata al 42′ che hanno reso inutile il momentaneo pareggio dei sardi realizzato dall’ex Inter Diego Godin, alla prima rete nel Cagliari. Nel secondo tempo la partita, nonostante il divario, resta aperta e il Cagliari riesce ad accorciare le distanze con Joao Pedro al 52′, ma l’Atalanta riesce a ristabilire lo scarto con la rete di Lammers all’81’ per il definitivo 5-2.