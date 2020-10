Bastoni: “Lazio-Inter preparata per metterli in difficoltà. In...

Bastoni: “Lazio-Inter preparata per metterli in difficoltà. In difesa…”

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni Inter

Bastoni sarà titolare in Lazio-Inter, fra poco meno di un’ora (vedi articolo). Queste le parole del giocatore dallo Stadio Olimpico. nel prepartita della terza giornata di Serie A.

LA PRESENTAZIONE – Alessandro Bastoni parla a Inter TV prima di Lazio-Inter: «Sicuramente non scopriamo oggi il valore della Lazio. È una grande squadra, ma anche noi siamo consapevoli delle nostre potenzialità e andremo in campo per prenderci i tre punti. Lazio-Atalanta? È stata una partita strana, perché comunque la Lazio poteva fare tanti gol. Sappiamo come sono le partite dell’Atalanta, ma noi l’abbiamo preparata sapendo come fare per metterli in difficoltà. Che partita sarà? Sicuramente sarà spettacolare: noi cercheremo di far male, come loro in ripartenza. Dobbiamo stare attenti in difesa e cercare di concedere il meno possibile».