Skriniar senza rinnovo fallimento Inter e con precedente. Cosa fare ora?

Skriniar, stando alle notizie di stanotte, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con l’Inter (vedi articolo). Una sconfitta per tutta la società, che ora apre nuovi scenari inevitabilmente anche immediati.

NIENTE DA FARE – La notizia delle ultime ore non può certo cogliere di sorpresa, visto che si era capito da tempo per le mancate risposte. Che Milan Skriniar non rinnovi il contratto con l’Inter è però un disatro (tecnico, economico e sportivo) che va comunque analizzato. E velocemente, per usare le parole di Hakan Calhanoglu all’indirizzo del Milan dopo la Supercoppa Italiana. Intanto: non bisognava arrivare a questo punto, ossia a cinque mesi dalla scadenza senza rinnovo. Poi: non si doveva rischiare che un giocatore come Skriniar potesse essere svalutato così tanto. Quindi: cosa fare da adesso fino al 30 giugno?

ERRORE DI TUTTI – Il precedente di maggio con Ivan Perisic, che dopo la finale di Coppa Italia tuonò contro la società per i tempi sbagliati nella trattativa del rinnovo, doveva essere da monito per la dirigenza dell’Inter. Invece con Skriniar si è andati nella stessa direzione, attendendo e “sperando” senza avere risposta. Con l’interesse del PSG – ora destinazione più probabile – che non era certo sconosciuto. E l’aggravante è che in questi mesi il rinnovo era dato per certo dalla stessa Inter. Prima Giuseppe Marotta (vedi articolo), poi Piero Ausilio (vedi articolo), quindi Simone Inzaghi (vedi articolo) e da ultimo Steven Zhang (vedi articolo). Tutti ottimisti, in certi casi addirittura sicuri persino delle tempistiche, e adesso smentiti dai fatti. Un fallimento in piena regola, che apre evidenti dubbi sull’operato nella trattativa per il rinnovo di un big. Che peraltro dovrà spiegare come promesso a settembre (vedi articolo).

GLI SVILUPPI – Ora inizia una seconda fase della vicenda Skriniar, che non è solo quella di cominciare a guardarsi attorno per un sostituto (vedi articolo). L’Inter deve “uscirne bene”, ossia con un giocatore all’altezza che eviti rimpianti. Come (dopo un anno e mezzo si può dire) quando ha sopperito al dramma di Christian Eriksen prendendo Calhanoglu a parametro zero. Prima però c’è una scelta da fare: valutare se vendere Skriniar entro il 31 gennaio, prendendo così una minima somma (comunque utile per le casse della società) ma dovendo anche rimpiazzarlo in undici giorni. Casistica non certo facile visti i tempi e il fatto che nel frattempo si gioca. Escludendo la “scelta di cuore” di Skriniar (altrimenti l’avrebbe già fatta…) ma mantenendo legittimamente aperta la porta a un suo cambio di rotta. Ma è il caso di tenerlo ancora come (vice) capitano dell’Inter ormai pronto ad andarsene a parametro zero?