Caso plusvalenze, fra poco udienza per la Juventus e altri. Serie A stravolta?

Per il caso plusvalenze oggi è giornata di udienza, dove si dovrà stabilire se riaprire o meno il processo contro la Juventus e altri club. In caso di revoca, c’è la possibilità concreta di penalizzazioni nella Serie A in corso.

PENALIZZAZIONI IN ARRIVO? – La Corte Federale d’Appello deve scegliere oggi se riaprire il processo sportivo verso la Juventus e altri otto club. Coi bianconeri coinvolti nel caso plusvalenze anche Empoli e Sampdoria in Serie A, Genoa, Parma e Pisa in Serie B, Pescara e Pro Vercelli in Serie C più la vecchia società del Novara (esclusa dai campionati nel 2021). Dalle 12.30 si capirà se le nuove prove, che non si potevano avere prima, sugli scambi di giocatori per sistemare i bilanci abbiano rilevanza penale e portino a rivedere il processo. In precedenza i vari club, Juventus in primis, avevano ricevuto l’assoluzione. Nel caso in cui si dovesse riaprire il processo il Procuratore Federale, Giuseppe Chiné, potrebbe analizzare le nuove prove (a seguito dell’inchiesta Prisma) con la richiesta di sanzioni per le società. Si va dal minimo di un’ammenda al massimo di un’esclusione dal campionato di competenza, come pene previste dal Codice di Giustizia Sportiva. In caso di penalizzazioni, queste sarebbero scontate nei tornei in corso, Serie A inclusa. Per la Juventus, nello specifico, questa è solo una delle questioni riguardanti la cosiddetta “manovra stipendi”. L’esito della richiesta di revoca della sentenza di assoluzione sul caso plusvalenze è atteso già in giornata.