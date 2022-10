Zhang: «Rinnovo Skriniar? Sono sicuro! Inter non tratta con nessuno»

Zhang ha ribadito come Suning non vuole lasciare l’Inter. Rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, il presidente si sofferma anche sul rinnovo di Skriniar.

CONFERENZA ZHANG – Questa la conferenza stampa di Steven Zhang.

Presidente Zhang, dopo aver ribadito che il club non è in vendita può spiegare i progetti per il futuro dell’Inter?

Per noi l’obiettivo in ogni stagione è sempre lo stesso: cercare di migliorare, dentro e fuori dal campo. La squadra dev’essere sempre competitiva, tutti i nostri dirigenti continuano a lavorare per questo. Come club, poter migliorare la sostenibilità e aumentare i ricavi nelle aree commerciali è un punto chiave. Abbiamo intrapreso un percorso: come club ci muoviamo anche al di fuori dello stadio, che non è più sufficiente.

Si può pensare a una rimonta scudetto? Ha fissato un premio?

Nel calcio di oggi ogni stagione ha la sua storia. Abbiamo giocato solo undici giornate di campionato, è ancora tutto aperto. La Serie A è un campionato di alto livello e tutti all’Inter, dai giocatori allo staff sino ai tifosi, hanno fiducia nel fatto che possiamo riprenderci e competere per il titolo. Proveremo a dare il massimo, ossia lottare fino in fondo. Sul premio i nostri giocatori sanno di dover lottare per vincere.

Quello di Skriniar potrà essere un rinnovo importante?

Ci sono sempre tante voci. In ogni sessione di mercato abbiamo fatto in modo di rendere la squadra competitiva. Sappiamo quanto sia importante l’Inter e quanta aspettativa ci sia dai tifosi, in questa stagione abbiamo voluto mantenere i giocatori più forti durante il mercato. Un manager di un club deve capire quando è giusto o meno accettare grandi offerte per i giocatori: bisogna valutare, capire se si può re-investire sul mercato. Per quanto riguarda Skriniar sono certo che ami i nostri colori e che troveremo un accordo per proseguire insieme. Non mi preoccupa, faremo di tutto per tenere il club a livello competitivo.

Che cosa significa quello che stanno facendo Goldman Sachs e Raine Group?

Queste voci si sentono ogni anno. Sono ormai oltre sei anni che ne sento, abbiamo cercato di mantenere il club competitivo vincendo tre trofei. Non stiamo parlando con nessun investitore, ci sono soggetti sul mercato che cercano investimenti ma l’Inter non ha firmato contratti con nessuno.

Ha parlato di amore per il club (vedi articolo). Qual è il sogno di Zhang per l’Inter?

A dirla tutta, quando entro allo stadio sono molto nervoso. Poi, al di fuori, operiamo come azienda per proteggere il club. Vincere altri trofei è sicuramente un sogno, in Italia ne abbiamo già vinti tre e dobbiamo continuare, per la storia gloriosa di questo club. Vincere in campo, migliorare al di fuori: questo è quello per cui tutti lavorano all’Inter. Abbiamo una pressione positiva che ci spinge a combattere. La garanzia è che non ci arrenderemo mai, continueremo a combattere.