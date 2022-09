Skriniar: «Futuro? Sono un giocatore dell’Inter!». Poi un messaggio ai tifosi

Skriniar è il protagonista della vigilia di Viktoria Plzen-Inter insieme a Inzaghi (QUI le dichiarazioni dello slovacco in conferenza stampa). Il difensore parlando del suo futuro si rivolge ai tifosi nerazzurri. Di seguito un’anticipazione delle sue dichiarazioni ai microfoni di sportmediaset.it

MESSAGGIO AI TIFOSI – Milan Skriniar alla vigilia di Viktoria Plzen-Inter risponde anche alle tante domande sul suo futuro dopo i rumors estivi sul Paris Saint-Germain. Lo slovacco dà speranze ai suoi tifosi: «Sul mio futuro hanno parlato tutti tranne me, sono un giocatore dell’Inter e penso solo a dare tutto per questi colori. Una speranza per il rinnovo? I tifosi dell’Inter mi conoscono in tutti questi anni, ovviamente»