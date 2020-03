Ferrero: “Campionato per me finisce qui. Lotito mi odierÃ , perÃ²…”

Ferrero: “Campionato per me finisce qui. Lotito mi odierà, però…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Massimo Ferrero – Presidente della Sampdoria – ha parlato di un possibile stop definitivo al campionato di Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus

CAMPIONATO FINITO – Parole forti quelle di Massimo Ferrero, Presidente della Sampdoria, che ha decretato quella che secondo lui è la soluzione migliore: fermare il campionato e allargare il campionato per permettere alle prime due della Serie B di essere promosse nella massima serie: «Per me il campionato finisce qui. L’anno prossimo potremmo avere un campionato a 22 squadre. So che Lotito mi odierà, ma la vita è così. Per me finisce qui, con queste posizioni, perché se dovessimo anche riprendere a maggio, con 12 partite ancora da giocare, non finiremmo prima di agosto. E poi che faremmo la stagione successiva? Iniziamo a parlare del dopo, non del prima».