Coronavirus, Italia e quarantena: Conte e il nuovo decreto. Multe giuste?

Condividi questo articolo

Coronavirus, Italia e quarantena – 24 marzo: bollettino agrodolce quest’oggi per il Paese Tricolore. Se da un lato aumentano le vittime, continua la diminuzione dei contagi, segno che le misure restrittive stanno dando frutti. E’ il giorno del nuovo decreto: Giuseppe Conte ha annunciato l’inasprimento delle sanzioni

Coronavirus, Italia e quarantena: dati attesi, ma non si può cantare vittoria. Troppe vittime

Le ore 18,00 anche oggi non concedono un sorriso al popolo italiano. Se la controtendenza relativa al numero di contagi si conferma, il numero delle vittime continua a salire. Quasi come il Covid-19 avvertisse ancora una volta circa la sua virulenza e letalità. Non si può abbassare la guardia. E il Governo, dopo gli errori iniziali, è ben consapevole di dover stringere misure e controlli, come evidenziato dal nuovo decreto, annunciato nel tardo pomeriggio.

Coronavirus, nuovo decreto: Conte e il coordinamento per l’emergenza. Soprattutto sanzioni salate

Giuseppe Conte in diretta Nazionale e l’Italia assimila un nuovo decreto: situazione ormai molto comune in tempi di Coronavirus. Quest’oggi è arrivata una misura che in molti chiedevano da tempo. Nuove multe salate per chi violerà le disposizioni anti-contagio: si parla di sanzioni variabili tra i 400 e i 3000 euro. L’opinione pubblica si è divisa sui provvedimenti, tra chi ne evoca la pertinenza e chi ne colpevolizza il ritardo o l’eccessiva ristrettezza. Non solo sanzioni, sono stati disciplinati anche i metodi politici per l’adozione di provvedimenti. Misura necessaria per uniformare un quadro spesso confusionario e incoerente in tempi – inediti – di Coronavirus in Italia.