Coronavirus, Napoli: De Laurentiis guarito. Ansia per il calciatori

Condividi questo articolo

(Rinofelino – Dreamstime.com)

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è clinicamente uscito dal percorso di quarantena legata al coronavirus. Ma l’asticella d’allerta per i calciatori partenopei si è rialzata dopo l’impennata di casi nel Genoa. La squadra ligure ha affrontato proprio il Napoli domenica scorsa. Le ultime

ANSIA – Aurelio De Laurentiis è risultato negativo al doppio tampone di fine quarantena. Il presidente del Napoli, che aveva contratto il coronavirus all’inizio del mese di settembre, ha dunque concluso l’iter di isolamento. Per i calciatori del suo club, invece, il livello d’allerta si è clamorosamente rialzato nelle ultime ore. L’impennata di casi tra i tesserati del Genoa complica il regolare svolgimento del match di domenica contro la Juventus. I partenopei si sottoporranno in queste ore al secondo tampone settimanale, dopo quelli in prossimità del match col Genoa. Sabato mattina, inoltre, è in programma un’altra tornata di test, ma molto dipenderà dalla decisione del consiglio di Lega (in programma domani) riguardo al big match contro i bianconeri.