Coronavirus, Genoa-Torino: rinvio probabile. Rossoblu in isolamento

Cresce la preoccupazione in Serie A dopo la sfilza di tesserati positivi al coronavirus nel club di Enrico Preziosi. Si viaggia verso il rinvio di Genoa-Torino, match teoricamente in programma sabato prossimo. La situazione e gli scenari plausibili

PREOCCUPAZIONE – Genoa-Torino, in programma sabato alle ore 18, è vicinissima al rinvio. Dopo l’impennata di casi registrati ieri tra i rossoblu, la gara del Ferraris difficilmente verrà giocata nel giorno prestabilito. Secondo quanto riporta l’inviato di “Sky Sport”, Riccardo Re, non c’è stata un’esplicita richiesta del Genoa alla Lega Serie A. Ma il club ligure si aspetta comprensione: la rosa di Rolando Maran è praticamente dimezzata dal coronavirus. Ieri la squadra non si è allenata, oggi neppure e domani è previsto un altro giro di tamponi. Da precisare che i calciatori in campo a Napoli erano tutti risultati negativi al doppio tampone dei giorni prima della partita (in cui erano risultati positivi solo Lasse Schöne e Mattia Perin). I positivi sono quasi tutti asintomatici e al momento stazionano in isolamento a casa propria. È stata l’ Asl di Genova a bloccare le attività della prima squadra. Servirà dunque il consenso dell’ente sanitario per far allenare i negativi al nuovo giro di tamponi.