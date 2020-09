Benevento-Inter: nerazzurri arrivati in hotel. Le ultime di formazione

Inter-Fiorentina

Il club nerazzurro ha appena raggiunto la struttura d’alloggio a pochi chilometri dallo stadio Ciro Vigorito. Rispetto ad Inter-Fiorentina, Antonio Conte cambierà diversi elementi nell’undici titolare di Benevento-Inter. Sicuri di un posto de Vrij, Hakimi e, a sorpresa, Milan Skriniar (QUI i dettagli)

ADRENALINA – Cresce l’attesa per Benevento-Inter, recupero della prima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri hanno appena raggiunto l’hotel che li ospiterà durante la trasferta campana. Il match è in programma domani, ore 18, allo stadio Ciro Vigorito. Antonio Conte riabbraccerà Stefan de Vrij, dopo la squalifica, al centro della sua difesa. Al suo fianco, potrebbe esserci Milan Skriniar, assieme ad Aleksandar Kolarov. In mezzo al campo, possibile chance dal primo minuto per Arturo Vidal e Roberto Gagliardini. Sulle corsie laterali, dentro Achraf Hakimi ed Ashley Young, stavolta schierato a sinistra. In avanti, Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Alexis Sanchez lottano per due maglie. Alle loro spalle, pronto Stefano Sensi a rilevare Christian Eriksen.