Coronavirus, Italia e quarantena: 0,98 ottimo dato. Serie A, bivio 28 maggio

Condividi questo articolo

Coronavirus, Italia e quarantena – 20 maggio: i dati di oggi (qui il bollettino) evidenziano un calo complessivo, nonostante un numero dei morti stabile rispetto a ieri. La Serie A tenta di ripartire: spunta il 28 maggio come data decisiva per la ripartenza

Coronavirus, Italia e quarantena: tutti i dati di oggi

Il numero più importante da sottolineare nelle ultime 24 ore è il numero di nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati. Questo dato è fermo al 0,98%: meno di un caso ogni 100 tamponi, tasso molto basso. Sono, invece, 161 le nuove vittime nelle ultime 24 ore, una in meno rispetto a ieri. In 8 regioni italiane quest’oggi non ci sono state vittime a causa del Covid-19.

Coronavirus: ripartenza Serie A, nuova data decisiva

A piccoli passi, ma si continua a sperare per la ripresa della Serie A. Come spiegato da Spadafora, il focus del Governo deve essere sugli effetti delle ultime riaperture, poi si potrà pensare anche al calcio. Intanto, secondo quanto filtrato oggi, il 28 maggio sembra essere la data decisiva. In questo giorno, infatti, si deciderà se il campionato di Serie A riprenderà o no.