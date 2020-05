Alciato: “Serie A, 28 maggio data decisiva per ripresa. L’UEFA…”

Condividi questo articolo

Alessandro Alciato, noto giornalista, intervenuto in collegamento su “Sky Sport 24” fornisce gli ultimi aggiornamenti circa il Consiglio Federale della FIGC attualmente in corso (QUI le ultime) e sulle indicazioni arrivate dall’UEFA

RIPRESA – Alessandro Alciato fornisce gli ultimi aggiornamenti sul Consiglio Federale e sulle ultime indicazioni arrivate dall’UEFA: «È in corso il Consiglio Federale. La data principale sarà quella del 28 maggio, quello sarà il momento in cui si deciderà se il campionato di Serie A ripartirà. Sappiamo che la FIGC, in base al decreto del consiglio Conte, ha sospeso tutte le competizioni fino al 14 giugno compreso. E quindi allo stato attuale si potrebbe ripartire solo dal 15, ma è possibile una deroga. La curva del contagio e la situazione sanitaria verrà presa in cosiderazione e si deciderà. Il 17 di giugno si riunirà il comunicato esecutivo dell’UEFA, lì si parlerà di coppe e di campionati. L’UEFA sta facendo di tutto per concludere la stagione delle competizioni europee. Il 3 agosto non è più considerato termine inderogabile per terminare i campionati, ma un termine di massima. Quindi massima flessibilità per le federazioni nazionali».