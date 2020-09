Coronavirus in Italia, bollettino 10 settembre: tutti i dati aggiornati

Coronavirus in Italia, ecco la situazione aggiornata a giovedì 10 settembre 2020. Terminato l’appuntamento giornaliero prima e bisettimanale poi con le conferenze stampa del Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, i dati relativi alla diffusione del COVID-19 in Italia sono comunque aggiornati tutti i giorni nel pomeriggio. Ecco il bollettino odierno.

DATI 10 SETTEMBRE – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 35.708. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 10 persone, per un totale di 35.587 deceduti. Sono invece 211.885 i dimessi/guariti, con un incremento di 613 rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 164, quattordici in più. 283.160 sono le persone che hanno contratto il virus, con un incremento di 1.597 rispetto alla giornata di ieri. Di seguito il bollettino con i dati aggiornati regione per regione.