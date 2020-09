Conte e la rosa troppo larga. Inter, devi cedere! Tanto lavoro sul campo

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Conte ha ripreso gli allenamenti quasi al completo con la rosa dell’Inter per preparare la nuova stagione. I nerazzurri stanno lavorando in maniera importante sul campo, ma gli uomini a disposizione del tecnico ora sono troppi. Di seguito gli ultimi aggiornamenti riportati da Andrea Paventi per SkySport24

TRA CAMPO E MERCATO – Prosegue il lavoro sul campo ad Appiano Gentile per l’Inter. I nerazzurri spingono sull’acceleratore agli ordini di Antonio Conte per arrivare al meglio all’impegno contro la Fiorentina. Il tecnico sta lavorando con un gruppo estremamente ampio, dopo il rientro dei prestiti e dei calciatori in Nazionale. Ora occorrerà cedere per snellire la rosa e finanziare il mercato, puntellando poi la rosa con gli ultimi acquisti.