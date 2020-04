Coronavirus, bollettino 17 aprile: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Condividi questo articolo

Coronavirus in Italia, ecco la situazione a venerdì 17 aprile 2020. Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa del pomeriggio, ha fornito il bollettino giornaliero su contagi, decessi e guarigioni. Di seguito le parole del capo del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto da Roma.

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Questi i dati, aggiornati al 17 aprile 2020, riferiti da Angelo Borrelli: «Il totale delle persone attualmente positive è di 106.962, con un incremento di 355 rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere, ad oggi sono infatti 2.812 i pazienti in terapia intensiva, con una diminuzione di 124 pazienti rispetto a ieri. 25.786 sono i ricoverati con sintomi, qui abbiamo una diminuzione rispetto a ieri di 1.107 pazienti. Dato più basso registrato dal 27 marzo. La maggior parte dei pazienti sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, sono 78.364, pari al 73% del totale. Oggi registriamo 575 nuovi deceduti. Il numero dei guariti sale a 42.727, 2.563 in più rispetto a ieri. Numero più alto in assoluto dall’inizio dell’emergenza». Di seguito il bollettino.