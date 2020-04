Paganin: “Inter, fortunato a giocare in un club cosÃ¬ importante. Hodgson..”

Paganin: “Inter, fortunato a giocare in un club così importante. Hodgson..”

Massimo Paganin, ex difensore dell’Inter, intervenuto in collegamento su “Inter TV” , ha parlato della sua esperienza in nerazzurro e delle finali di Coppa UEFA disputate con la maglia dell’Inter

STORIA – Massimo Paganin ha parlato della sua esperienza con l’Inter e delle due finali di Coppa UEFA disputate con la maglia nerazzurra: «Siamo stati fortunati a poter giocare e ad aver scritto la storia in un club così importante. Mi ricordo di quella finale di Coppa Uefa nel 1997. Il giorno dopo Hodgson disse che non sarebbe piu stato il nostro allenatore. Si è trattato di un’immagine indelebile di tristezza. Poi ha fatto delle altre cose e noi comunque stavamo crescendo. In quel momento c’era però delusione per una finale perché avevamo la possibilità di vincerla. La vittoria della Coppa Uefa del 1994 resta uno dei momenti migliori se non il migliore. In quella stagione a Dortmund facciamo una grande partita contro il Borussia. È stata una vittoria particolare perché in quella stagione non facciamo bene in campionato».