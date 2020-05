Burioni: “Coronavirus, usciti da momento terribile. Gallera? Ha sbagliato”

Burioni fa il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus ospite negli studi di “Che tempo che fa”, in onda su Rai2. Il noto virologo smentisce la spiegazione dell’Assessore alla sanità della Lombardia, Giulio Gallera. Di seguito le sue dichiarazioni

DAL VIRUS ALLE (GRAVI) IMPRECISIONI – Roberto Burioni dall’evoluzione del virus alle parole di Gallera: «Siamo usciti da un periodo molto difficile. Ora però siamo come un paziente guarito dopo una terapia dolorosa e impegnativa: non lo mandiamo a sciare. Gli chiediamo di stare riguardato e noi siamo in questa situazione. Il Coronavirus è nuovo: non possiamo prevedere il suo comportamento nei prossimi mesi – dice Burioni -. Dobbiamo ripartire, ricominciare a vivere, ma dobbiamo essere cauti (qui le parole di Spadafora sul calcio). Dichiarazione Gallera? Non è così. Se il tasso di trasmissione è 0,50, 200 persone malate ne contageranno 100. Ma poi l’evento è sempre 1 a 1. Poi c’è l’analisi clinica: in realtà, pochissime persone sono responsabili di tantissimi contagi, mentre molti positivi non contagiano. Con il Coronavirus comunque guadagnare del tempo non è da poco: più tempo passa in cui controlliamo la malattia, più ci saranno nuove conoscenze».