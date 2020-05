Spadafora: “Ripresa campionato, due date possibili: decisione giovedÃ¬”

Spadafora: “Ripresa campionato, due date possibili: decisione giovedì”

Vincenzo Spadafora – Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport – ha parlato al TG3 delle possibili date per la ripartenza del campionato e della possibilità di trasmettere le partite in chiaro.

DECISIONE – Si continua a lavorare per la ripresa del campionato dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. Proprio di una possibile data di ripresa ha parlato il Ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora: «Le due date possibili per riprendere sono il 13 e il 20 giugno. Oggi abbiamo ricevuto il protocollo per la ripresa del campionato, che è molto simile a quello per gli allenamenti. Ho convocato FIGC e Lega Serie A giovedì per valutare insieme se e quando sarà possibile far ripartire il calcio italiano».

PARTITE IN CHIARO – Uno degli altri temi toccati da Spadafora nel suo intervento è quello relativo alla trasmissione delle partite, specialmente ora che i tifosi non hanno la possibilità di recarsi allo stadio: «In molti mi hanno chiesto di fare come in Germania, dove i tifosi hanno la possibilità di seguire diretta gol in chiaro. Dovremmo pensarci anche in Italia, in questo modo eviteremmo assembramenti nei locali, considerato che gli stadi sono chiusi. Sono disponibile a inserire questa questione nel provvedimento per la ripartenza del campionato».