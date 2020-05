Inzaghi: “Serie A? Ripartiamo! Siamo in sicurezza. Lazio un po’ in difficoltÃ ”

Inzaghi: “Serie A? Ripartiamo! Siamo in sicurezza. Lazio un po’ in difficoltà”

Inzaghi è ospite di “Che tempo che fa”, in collegamento negli studi di Rai2. L’allenatore della Lazio ribadisce la volontà dei biancocelesti di concludere la stagione e il campionato di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

VERSO LA RIPRESA

Simone Inzaghi è chiaro sulla ripresa del campionato: «Ripresa Serie A? Tutti ci auguriamo di poter finire il campionato. Per tutti coloro che lavorano nel calcio e per i tifosi. I presupposti ci sono e c’è una grandissima voglia di ripartire. Lazio? Io penso che, a prescindere dalle classifiche, stavamo facendo qualcosa di straordinario. Nel calcio si può passare dalle stelle alle stalle da un momento all’altro – dice Inzaghi -. Noi siamo in grandissima sicurezza nei nostri impianti sportivi, siamo monitorati e da domani torneremo agli allenamenti collettivi. C’è grandissima voglia di tornare a giocare. Se ci fosse un nuovo positivo? Stiamo aspettando il protocollo e che così ci dicano. Noi speriamo di ripartire come ha fatto la Germania. Se ci fosse un nuovo caso, si isolerebbe e si continuerebbe ad allenarsi. Io ho sentito gli altri tecnici – ammette Inzaghi – : c’è tanta voglia di ripartire. Lazio? Li ho trovati dopo 60 giorni un po’ in difficoltà. Ora stanno pian piano migliorando. Erano abituati a fermarsi al massimo per 3 settimane e mezzo in estate…».