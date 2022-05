Zaniolo tra Roma, Juventus, Milan e… Inter: occasione di mercato e utilità

Zaniolo si candida come protagonista assoluto del calciomercato estivo italiano. L’ex centrocampista dell’Inter, attualmente in forza alla Roma, è sul taccuino di diversi in club. In particolare Juventus e Milan. E in caso di cessione, anche in casa nerazzurra ci saranno effetti finanziari positivi da non trascurare

TALENTO CONTESO – Il presente di Nicolò Zaniolo è in Italia. E probabilmente lo sarà anche il futuro. Il classe ’99 azzurro è corteggiato da più di un club di Serie A. La Roma di José Mourinho prova a trattenerlo. E per farlo dovrà convincerlo a rinnovare, visto che l’attuale contratto scade nel 2024 e non tutela moltissimo la società giallorossa. La Juventus di Massimiliano Allegri non molla la presa. L’idea resta quella di portarlo a Torino in sostituzione del partente Paulo Dybala, su cui non c’è solo l’Inter (vedi articolo). E nel frattempo il Milan di Stefano Pioli tenta di bruciare i bianconeri, regalandosi Zaniolo dopo lo Scudetto. Il valore di mercato del quasi 23enne talento italiano è in evoluzione, soprattutto dopo aver deciso con un gol la Finale di UEFA Europa Conference League (vedi video). Non esiste ancora un prezzo fissato dalla Roma che, in caso di addio in estate, sicuramente proverà a incassare almeno 50 milioni di euro o comunque non meno di 40 cash. Una cifra che garantirebbe almeno 6 milioni di ricavi extra per l’Inter, magari anche qualcosa in più, in virtù del 15% che la Roma dovrà riconoscerle in caso di cessione di Zaniolo. Pacchetti di mercato creativo permettendo (vedi focus), ovviamente… In ogni caso, un’utilità da non ignorare: l’Inter punta ancora sulla sua “plusvalenza” tardiva.