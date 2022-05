Dybala prende tempo, non c’è solo l’Inter: ecco quanto bisogna attendere – SM

Dybala a parametro zero fa gola all’Inter ma non solo. Anche per questo l’attaccante argentino, ormai ex Juventus, temporeggia prima di scegliere la sua prossima squadra. Come riportata da Sport Mediaset, il tempo previsto dallo stesso calciatore fa comodo anche alla società nerazzurra

TEMPO A SUPPORTO – La possibilità di riportare in maglia nerazzurra Romelu Lukaku (vedi aggiornamento) rischia di bloccare il mercato. O meglio, di congelarlo per qualche settimana. E non sarebbe un problema per Paulo Dybala, che nel frattempo ha preso un mese per decidere il suo futuro. L’attaccante argentino può aspettare l’Inter oltre il previsto o in alternativa scegliere un’altra strada, qualora la società nerazzurra facesse un passo indietro. A riportarlo è Sport Mediaset, che tiene viva la pista Dybala per l’Inter. Per completezza di informazione, la decisione del classe ’93 argentino era prevista a inizio giugno, ovvero dopo Italia-Argentina. Adesso c’è il rischio di far slittare la fumata bianca dopo le vacanze estive di Dybala, ma probabilmente non sarà così. Un mese di tempo sembra eccessivo per un’affare simile, anche se all’Inter fa più comodo così…