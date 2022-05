Mkhitaryan in arrivo ma Inter concentrata sul derby di mercato con il Milan

Mkhitaryan si prepara a essere la seconda novità del pre-mercato nerazzurro, ovvero quello condotto prima dell’apertura ufficiale. Il centrocampista in uscita dalla Roma quasi sicuramente non sarà l’ultimo arrivo con questa modalità. Nel frattempo in casa Inter si lavora per evitare il contropiede del Milan su un’operazione piuttosto onerosa

MERCATO INTELLIGENTE – La risposta dell’Inter all’addio di Ivan Perisic (vedi aggiornamento) si chiama Henrikh Mkhitaryan, in arrivo a parametro zero. Il centrocampista armeno, coetaneo del croato in uscita, è pronto a legarsi all’Inter dopo aver declinato la proposta di rinnovo della Roma (vedi video). L’accordo verrà definito nelle prossime ore, come confermato anche da Sport Mediaset, poi sarà tempo di Mkhitaryan-Inter.

Inter, non solo Mkhitaryan sul taccuino

DERBY DI MERCATO – Il secondo colpo a parametro zero dopo il portiere André Onana (vedi video) non è l’unico sul taccuino nerazzurro. Convinto Mkhitaryan, il tavolo più interessante adesso porta a Torino, dove si prevede un’asta di mercato a suon di migliore. La società nerazzurra proverà vincere il derby di mercato per portare nella Milano nerazzurra il difensore Gleison Bremer, che piace anche al Milan e non solo. Il mercato a parametro zero condotto finora serve soprattutto per preservare la cassa in vista di operazioni onerose. Bremer è una di quelle. Chi la spunterà – e a che cifre – per il difensore brasiliano?