Bremer, suo arrivo all’Inter non ‘libera’ Bastoni: caratteristiche diverse

Bremer è stato spesso indicato come obiettivo dell’Inter, soprattutto in caso di partenza di Bastoni. Ma, i due, hanno caratteristiche diverse: l’arrivo di uno, quindi, non deve escludere la presenza dell’altro in rosa

CARATTERISTICHE – Geison Bremer ha disputato un’ottima stagione col Torino: il brasiliano è in procinto di fare l’ulteriore salto di qualità e legarsi ad un club dalle maggiori ambizioni. Da tempo, il difensore, è obiettivo concreto dell’Inter, alla ricerca di un difensore che possa puntellare il reparto arretrato, già forte ma povero di alternative di livello. Bremer sarebbe un perfetto centrale difensivo nel 3-5-2 con Skriniar alla sua destra e Bastoni alla sua sinistra: le sue caratteristiche, infatti, ne fanno un perfetto upgrade di de Vrij, con il brasiliano capace con la sua velocità e fisicità di poter coprire al meglio i “buchi” lasciati dai compagni di reparto sganciatisi per attaccare, come accade di consueto con il sistema di gioco disegnato da Inzaghi.

CONVIVENZA – L’eventuale arrivo di Bremer, quindi, non deve essere un via libera per la cessione di Bastoni: i due hanno caratteristiche diverse, con il calciatore nerazzurro molto bravo a districarsi con i piedi ed a spingere, all’occorrenza, in zona offensiva. Un lavoro che il brasiliano, per quanto talentuoso, non sembra in grado di poter svolgere con la stessa efficacia. Se l’Inter, quindi, ha intenzione di continuare a lottare per traguardi importanti, è necessario evitare uscite pesanti, come quella di Bastoni appunto: piuttosto è di vitale importanza puntellare una rosa che, nella stagione appena trascorsa, ha dimostrato il proprio valore.