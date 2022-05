VIDEO – Inter, con Perisic altri 7 addii certi più altri 4 possibili: tutti i nomi

Perisic dirà addio all’Inter nelle prossime ore e non sarà l’unico. Dal 1° luglio ad Appiano Gentile è prevista una mini rivoluzione nella rosa ma non legata solo a chi è in scadenza di contratto. Di seguito l’intervento del collega Alessandro Sugoni dagli studi di Sky Sport

EPURAZIONE PARZIALE – L’addio di Ivan Perisic (vedi retroscena) è ormai cosa certa. Proprio come quello di Andrea Ranocchia e altri sei futuri ex Inter (vedi articolo). Purtroppo, però, da questi addii l’Inter non ricaverà praticamente nulla. Anzi, in alcuni casi ci rimetterà. Per questo servirà almeno un sacrificio di mercato. Almeno tre big rischiano. Con loro anche il rientrante Stefano Sensi, che non sembra avere futuro a Milano. Chi finanzierà il mercato estivo nerazzurro?

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).