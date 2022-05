Condò: «Triplete Inter? Cambiasso mi spiegò l’importanza di un giocatore»

Paolo Condò, a Tutti Convocati su Radio 24, ha analizzato le vittorie di Ancelotti e Mourinho ripercorrendo anche il triplete con l’Inter del portoghese. Curioso un aneddoto di Esteban Cambiasso

ANEDDOTO − Discutendo sul valore delle grandi squadre e sulle loro vittorie, così Condò: «Una volta quando iniziai a parlare dell’influenza di Mourinho sul triplete dell’Inter e sull’atteggiamento che i giocatori assumevano in campo, Cambiasso mi disse di non esagerare. Lui mi spiegò che l’uomo che più lo influenzava sul campo era Walter Samuel perché gli diceva come orientarsi e muoversi tra centrocampo e difesa. Gli diceva di andare avanti o indietro in base al momento della partita. Non c’entrava niente col 4-3-3 o col 4-2-3-1».