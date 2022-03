Zaniolo possibile uscita, ma la Roma non fa sconti: c’è la percentuale Inter

Zaniolo è un nome che a fine stagione potrebbe infiammare il mercato, anche… dell’Inter. Questo perché, va ricordato, i nerazzurri hanno una percentuale sulla futura rivendita da parte della Roma. Che, stando a Sky Sport, ha fatto il prezzo.

IN USCITA – Nicolò Zaniolo non sta certo vivendo una grande stagione, come testimoniato pure durante questa sosta con l’Italia. Il centrocampista classe ’99, venduto dall’Inter alla Roma nell’estate 2018 nell’ambito della trattativa per Radja Nainggolan, a breve può essere protagonista di un altro trasferimento. Si è parlato di Juventus, ma non è scontato che possano esserci solo i bianconeri. Intanto la Roma prova a blindare Zaniolo ed evitare che sia “svenduto”. La cifra, riporta Paolo Assogna di Sky Sport, non sarà inferiore a sessanta-settanta milioni di euro, superiore a quanto si è detto negli scorsi giorni (vedi articolo). Inter spettatrice interessata: il 15% dei ricavi sulla futura rivendita di Zaniolo finirà nelle casse nerazzurre, non poco.