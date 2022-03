Zancan: «L’Inter può tornare a essere favorita. Gerarchie cambiate»

L’Inter due mesi fa sembrava essere avviata a vincere la Serie A facilmente, purtroppo così non è stato. Durante 23 su Sky Sport 24, il giornalista Zancan segnala però come la squadra di Inzaghi possa di nuovo cambiare le carte in tavola per l’ennesima volta.

ANCORA TUTTO APERTO – Per Federico Zancan questa giornata di Serie A dopo la sosta sarà decisiva per indirizzare la testa della classifica: «Questo campionato ha cambiato le gerarchie in continuazione. Io credo che l’anti-Milan più vero sia il Napoli, però credo anche che se l’Inter vince in casa della Juventus torna a essere la favorita».