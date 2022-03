Prima Pagina IN Edicola: Juventus-Inter con molti al passo d’addio. E mercato

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’ultima finale. Juventus-Inter chiude la serie degli scontri diretti prima della volata. Se Allegri vince, resta in corsa scudetto. Ma Inzaghi non può perdere. Un derby d’Italia con molti protagonisti vicini al passo d’addio: da Chiellini e Dybala a Perisic e Lautaro Martinez. Sarà un match globale: un miliardo davanti alla TV. Arbitra Irrati. I recuperi: e i campioni sfideranno il Bologna il 27 aprile. Stabilite anche le date delle altre quattro gare in attesa dei ricorsi.

TUTTOSPORT

Derby d’Italia. Fra Juventus e Inter è sfida totale: domenica il match allo Stadium, mentre Marotta continua a puntare Dybala e i bianconeri se la vedranno con i nerazzurri per Raspadori. Gli arbitri dello scandalo. Incredibile: Massa e Guida già in campo! I due protagonisti del clamoroso rigore negato a Belotti in Torino-Inter hanno saltato solo un turno.