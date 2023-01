Zaniolo, offerta ufficiale dalla Premier League supera il Milan! Inter interessata – Sky

Nicolò Zaniolo è in uscita dalla Roma, su di lui c’è il forte pressing del Milan che però non soddisfa le richieste giallorosse. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è arrivata un’offerta ufficiale da parte di un club della Premier League. L’Inter segue interessata.

CESSIONE IN VISTA – Nicolò Zaniolo potrebbe salutare già a gennaio la Roma. Il giocatore è in uscita dal club, che però chiede circa 35-40 milioni di euro. Il Milan ha mostrato interesse per il giocatore e la destinazione rossonera sarebbe gradita, ma la proposta dei rossoneri è lontana dalle richiede della Roma. Dalla Premier League intanto arriva l’offerta ufficiale da parte del Bournemouth, che ha ha proposto 30 milioni più bonus (fino ad arrivare a un massimo di 35) al giocatore, più il 10% sulla futura rivendita. Inter spettatrice interessate perché detiene il 15% sulla futura rivendita, che in questo caso sarebbe di circa 4,5-5 milioni.