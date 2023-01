Marotta non esclude cessione Skriniar già a gennaio: «Parleremo!»

Giuseppe Marotta, all’uscita dell’Assemblea della Lega Serie A, ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla situazione di Milan Skriniar

VIA A GENNAIO? – Ecco le parole di Giuseppe Marotta dopo l’Assemblea della Lega di Serie A riguardo alla situazione di Milan Skriniar, soprattutto su una possibile cessione a gennaio: «Risposta alle dichiarazioni di Sistici? No, oggi no. Skriniar può partire già a gennaio? Parleremo dai».