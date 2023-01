Rrahmani: «Solo con l’Inter e la Fiorentina nessun gol. Il +12 un segnale»

Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato del vuoto in classifica che la squadra di Spalletti ha fatto nel girone d’andata. Pur avendo perso contro l’Inter, gli azzurri sono a +12 sul Milan secondo e +13 sulle altre. Ecco come si è espresso a Radio Kiss Kiss Napoli.

DISTACCO EVIDENTE – Amir Rrahmani è contento per come il Napoli ha affrontato il girone d’andata: «Noi giochiamo sempre per i tre punti, anche se a volte non vanno bene le cose, è normale. Ogni squadra ha un calo e spero che noi l’abbiamo già superato e che siamo tornati. Il +12 in classifica? È il segnale del fatto che stiamo andando bene, ma siamo solo a metà strada e speriamo di continuare così. Secondo noi non abbiamo fatto ancora nulla, è ancora presto, vogliamo fare anche questo girone in maniera giusta. Abbiamo fatto gol in tutte le partite, solo con la Fiorentina e con l’Inter non ci siamo riusciti. È molto più facile quando abbiamo giocatori che tengono bene la palla in momenti difficili, quando siamo sotto pressione riescono sempre a uscire con una bella giocata ed è più facile per noi. Si può dire la parola “scudetto”? Siamo a metà strada, diciamo così (ride, ndr)».

Fonte: kisskissnapoli.it