Vidal lascia l’Inter! Un club pronto a ingaggiarlo subito: affare in chiusura

Vidal, tutto fatto per l’addio all’Inter. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, un club è pronto a ingaggiarlo per i prossimi diciotto mesi.

NUOVA SQUADRA – Arturo Vidal come da previsione lascerà l’Inter. Il club nerazzurro pagherà i quattro milioni previsti sul contratto per liberare il centrocampista cileno. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Flamengo ha superato il Boca Juniors e sta concludendo la trattativa con il giocatore, che firmerà un contratto di diciotto mesi. Il giocatore è in trattativa con il club brasiliano da maggio e ora si è arrivati alla fase finale. Dopo Vidal anche Alexis Sanchez lascerà al 100% l’Inter questa estate.