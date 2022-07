Pellegatti: «Inter ha preso rincalzi, anche Pobega è buono per il Milan!»

Pellegatti, giornalista e noto tifoso del Milan, sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha commentato il mercato dell’Inter, facendo riferimento con quello rossonero.

IL PARAGONE – Carlo Pellegatti parla del mercato del Milan facendo un paragone con quello dell’Inter: «Voltiamo pagina dopo una storia non bella, non so quali siano le colpe e gli ostacoli e questi famosi impedimenti. Adesso ci sono le firme e il lavoro di due anni. Non vedo tutto questo anticipo da parte delle rivali: l’Inter ha preso buoni rincalzi, ma Pobega e Adli sono anche buone opzioni per Pioli. Siamo in ritardo perché il Milan lo scorso anno ne aveva già presi quattro».