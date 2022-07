Inter in vendita a un fondo? Due gruppi finanziari in corsa dopo il Milan – CdS

Anche l’Inter, come il Milan, potrebbe passare a un fondo. Il Corriere dello Sport parla di due gruppi finanziari che, da qualche mese, si stanno interessando alle quote di Suning. Prima volevano il Milan.



SUNING CEDE? – Si torna a parlare di voci di cessione per l’Inter. Questo a seguito di un viaggio fatto da alcuni dirigenti, in testa l’AD Corporate Alessandro Antonello, a New York a fine maggio. Negli Stati Uniti, riporta il Corriere dello Sport, sono avvenuti diversi incontri ma non è dato sapere con certezza se anche per vendere la società. Tuttavia, spiega il quotidiano romano, due gruppi finanziari vogliono l’Inter: Investcorp, dal Bahrain, e Ares Capital, holding americana. Entrambi sono seguiti da Goldman Sachs e avevano presentato un’offerta congiunta per prendere il Milan dal fondo Elliott, che ha poi ceduto a RedBird. «Chi non compra il Milan, compra l’Inter», è la frase riportata detta da una persona legata a uno dei due gruppi in occasione di un incontro pubblico. Le parti non hanno voluto commentare l’indiscrezione, ma negli USA non è abitudine smentire una notizia che poi risulta essere vera. E per l’Inter bisogna di nuovo tenere a mente l’ipotesi che Suning venda.

Fonte: Corriere dello Sport – Massimo Basile