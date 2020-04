Vidal-Inter, trattative già in corso! 2 ostacoli e una preferenza netta – Sport

Condividi questo articolo

Vidal e l’Inter tornano a trattare. Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo Sport, il club nerazzurro starebbe già negoziando il trasferimento a Milano del cileno ma separatamente dall’affare Lautaro Martinez. Di seguito tutti i dettagli

DECISIONE – Arturo Vidal ha deciso: se deve lasciare Barcellona sarà solo per l’Inter di Antonio Conte. Questa forte presa di posizione ha ridato linfa al club nerazzurro che starebbe già trattando il suo trasferimento a Milano. Il club blaugrana non intende offrire un rinnovo di contratto al cileno nonostante la grande considerazione di cui gode all’interno dello spogliatoio. L’idea dunque è quella di metterlo sul mercato e magari utilizzarlo come pedina per abbassare il prezzo di Lautaro Martinez.

NO PEDINA – Mentre in Italia avanza la candidatura di Antoine Griezmann (vedi articolo), in Spagna sono certi che l’Inter tratterebbe Vidal separatamente da Lautaro, che ha una clausola da 111 milioni di euro. L’altro punto di disaccordo tra i due club è la valutazione del centrocampista, vale a dire 20 milioni di euro. Il club nerazzurro, considerando il contratto in scadenza e l’età del giocatore, punta ad abbassare il prezzo. Oltre all’interesse nerazzurro, Vidal ha sul pianto due offerte milionarie dalla Cina e una del Manchester United. Al momento però prevale la preferenza per l’Inter e Conte.

Fonte: sport.es