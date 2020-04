Inter, Handanovic tira le fila del gruppo. Società pronta ai test: i dettagli – Sky

L’Inter ha voglia di tornare alla normalità ma con le dovute cautele. Secondo quanto rivelato da Andrea Paventi su “Sky Sport 24”, Handanovic sta tirando le fila del gruppo mentre la società stila un piano per il ritorno agli allenamenti. Di seguito tutti i dettagli

OBIETTIVO RIENTRO – L’Inter cerca di capire il modo migliore per tornare ad allenarsi in sicurezza: «Steven Zhang è sempre attento alle evoluzioni del virus. Proprio per questo nell’ultima settimana di aprile i giocatori italiani e quelli stranieri che hanno fatto ritorno in Italia, metteranno la società in condizione di eseguire i tamponi e quei test per certificare di poter ritornare ad allenarsi il 4 maggio. La volontà c’è e anche qualche dubbio, ma in questi giorni Samir Handanovic ha tirato le fila di un gruppo che vuole tornare alla normalità. Lasciare un segno positivo è l’auspicio di molti e quindi riscrivere il finale di questa stagione avrebbe un segnale particolare oltre che essere un segno di ripartenza».